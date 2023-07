Benfica lança (finalmente) o seu "fan token"

O Sport Lisboa e Benfica (SLB) já tem data para lançar o seu “fan token”, numa emissão de 500 mil unidades desta “moeda” digital do clube, anunciou esta terça-feira, 4 de julho. Vendidas cada uma a um euro, vai representar um encaixe de meio milhão de euros para o clube. O “fan token” é assim lançado com um atraso de um ano, face ao objetivo inicial de tê-lo já no mercado no verão de 2022.

Este “fan token”, criado em parceria com a plataforma de ativos digitais Socios.com, vai começar a ser vendido a 24 de julho, ao meio-dia, numa oferta inicial de 500 mil exemplares a um euro cada.

“Estarão disponíveis na app Socios.com a partir das 12h do dia 24 de julho, com as compras limitadas a 100 “fan tokens” oficiais do Benfica durante as primeiras 24 horas para garantir que o maior número de fãs possa aceder a esta oportunidade", descrevem em comunicado.

“Para assinalar este lançamento, a Chiliz [empresa responsável pela plataforma Socios.com] e o SL Benfica irão oferecer um Fan Token oficial do Benfica a todos os sócios do clube, dando-lhes assim a oportunidade de aceder a esta comunidade digital”, acrescentam.

Esta “moeda do Benfica”, tal como os “fan tokens” de outros clubes já em circulação (como o do FC Porto, lançado em 2021), vai servir para os adeptos acederem a jogos temáticos, adquirirem produtos exclusivos do clube “desde camisolas autografadas a bilhetes VIP”, e “participar em decisões relacionadas com o clube, como designs de kits ou músicas de celebração no estádio, através de sondagens”.