Binance suspendeu durante várias horas a retirada de bitcoins

A plataforma de criptomoedas Binance suspendeu os levantamentos do criptoativo bitcoin durante várias horas esta segunda-feira. Segundo escreve a “Reuters”, havia um excesso de transações pendentes por não ter oferecido recompensas altas o suficiente para registar as negociações no blockchain.

A interrupção empurrou o valor da bitcoin para baixo, embora as suas perdas tenham sido marginais, com a criptomoeda a cair cerca de 2,7% às 10h (hora de Lisboa), para cerca de 25,1 mil dólares.

"As nossas taxas definidas não anteciparam o recente aumento nas taxas da rede (bitcoin)", disse a Binance na rede social Twitter. "Estamos a substituir as transações pendentes de retirada de bitocin por uma taxa mais alta."

As taxas referem-se a pagamentos feitos a mineradores de criptomoedas que processam estas transações.

Joshua Chu, diretor de risco do grupo de tecnologia de blockchain XBE, explicou à agência de notícias que se houver uma grande retirada de criptomoedas, neste caso de bitcoins, a taxa necessária para processar a transação também pode ser maior do que o normal. "Precisamos de mais informações sobre o que levou às grandes retiradas", disse.

Após uma paralisação de uma hora no final do domingo e várias horas na segunda-feira, a Binance disse que a atividade normal já foi retomada.