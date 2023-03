Coinbase aposta nos clientes institucionais e compra empresa de gestão de ativos "cripto"

A Coinbase, a segunda maior plataforma de corretagem do mundo em volume transacionado, comprou a One River Digital Asset Management, empresa gestora de ativos “cripto” dedicada a clientes institucionais, noticia a agência Bloomberg esta sexta-feira, 3 de março. O montante total da transação não foi anunciado.

A One River, sociedade de investimento fundada em 2013, criou, em 2020, uma subsidiária para os ativos digitais, a One River Digital Asset Management - que após a compra vai mudar de nome para Coinbase Asset Management.

Na mais recente ronda de financiamento, em 2021, os investidores Goldman Sachs, Liberty Mutual, e Coinbase aplicaram 41 milhões de dólares (39 milhões de euros, de acordo com a página da empresa no Crunchbase. Segundo a Bloomberg, a ronda avaliou a empresa em 186 milhões de dólares (175 milhões de euros).

Logo em 2020, ano da fundação deste “braço” de ativos digitais, foi considerada uma das maiores investidoras de Bitcoin do mundo. Vendeu a posição que tinha em criptoativos até ao final de 2021. Por ter vendido no pico do mercado, gerou lucros a rondar os mil milhões de euros e evitou as quebras colossais de valor de 2022.

O objetivo desta aquisição pela Coinbase é “trazer mais capital institucional para o mundo das ”cripto"", de acordo com o diretor de produto institucional da Coinbase, Greg Tusar, em entrevista à Bloomberg. O negócio com entidades institucionais está menos exposto às variações de preço do mercado de retalho, caracterizado pela baixa liquidez; garantindo mais previsibilidade às empresas que oferecem esses serviços.

O ano de 2022 deu origem à debandada dos investidores do retalho nos criptoativos depois de sucessivas crises terem afetado a confiança no setor. Corretoras “cripto” viram uma diminuição dos volumes transacionados no ano passado, com implicações imediatas nas suas receitas. O “inverno cripto" faz, assim, com que as grandes empresas do setor possam vir a reforçar a sua presença no segmento institucional, fornecendo serviços de custódia e de corretagem de criptoativos a grandes clientes como empresas ou fundos.

A Coinbase fechou o ano de 2022 com um prejuízo de 2,63 mil milhões de dólares (2,48 mil milhões de euros).