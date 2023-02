Subsidiária americana da Binance transfere 400 milhões de dólares para empresa do presidente da corretora

A empresa norte-americana da Binance, BAM Trading, transferiu centenas de milhões de dólares desde o final de 2020 para a Merit Peak, entidade cujo gestor é o presidente executivo da corretora, Changpeng Zhao, de acordo com documentos analisados pela Reuters. A agência avançou igualmente que a Binance, casa-mãe, tinha acesso direto à conta bancária da Merit Peak.

Só nos primeiros três meses de 2021 registaram-se transferências de mais de 400 milhões de dólares (374 milhões de euros) da BAM Trading para a conta da Merit Peak, de acordo com os documentos a que a agência teve acesso. Transferências para as quais não foi possível perceber a justificação, e cujo paradeiro não é certo. Segundo a Reuters, parte deste montante está numa empresa das Seicheles, Key Vision Development Limited, cujo presidente é Changpeng Zhao.



As transferências, segundo a agência, sugerem que a subsidiária norte-americana da Binance, a Binance.US, criada em 2019, depende da Binance global para operar a nível financeiro, apesar de alegar ser totalmente independente da casa-mãe.



Isso pode representar problemas judiciais novos numa altura em que o regulador dos mercados de valores mobiliários, a Securities and Exchange Commission, e a justiça norte-americana apertam o cerco à atividade da Binance. A Binance, casa-mãe, não tem licença para operar nos Estados Unidos.

Contactada pela Reuters, a entidade norte-americana da Binance disse que “a Merit Peak não está a negociar ou a fornecer qualquer tipo de serviços na plataforma Binance” norte-americana e que os documentos tinham “informação desatualizada”.



“Só os funcionários da Binance norte-americana têm acesso” às contas bancárias da empresa, acrescentou. A casa-mãe não quis comentar as transferências.

As transferências foram feitas sem conhecimento da equipa de gestão da corretora norte-americana: de acordo com as mensagens analisadas pela Reuters, a então presidente executiva da Binance.US no final de 2020, Catherine Coley, pediu explicações a Susan Li, atual diretora financeira da empresa, sobre as transferências, que classificou de “inesperadas”.



A resposta foi que a Merit Peak “era um fornecedor que facilitava transações” e que fornecia empréstimos à Binance. Nenhuma das duas envolvidas quis prestar declarações à agência. Catherine Coley foi substituída como líder da Binance.US em abril de 2021.