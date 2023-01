Banco de retalho cria 'stablecoin' indexada ao dólar australiano

O National Australia Bank, banco australiano de retalho, lançou a segunda stablecoin cunhada por um banco na Austrália, e uma das primeiras do mundo a serem criadas pela banca tradicional.



Segundo a Bloomberg, em notícia desta sexta-feira, 20 de janeiro, a stablecoin AUDN, indexada ao dólar australiano, está atualmente em fase de testes e a estudar possíveis aplicações futuras.



“O nosso foco está em investigar casos de uso onde há muita fricção e benefícios óbvios para os clientes, em particular as grandes empresas”, disse o diretor de inovação do banco, Howard SIlby, citado pela agência.



Uma stablecoin é um criptoativo cujo valor está indexado a um ativo de alta liquidez, geralmente moedas fiduciárias ou commodities como ouro. São um pilar de estabilidade de valor nos ecossistemas "cripto", caracterizado de outra forma pela volatilidade de preços, e são, na maioria das vezes, garantidas por ativos no mesmo valor.

O banco australiano é o segundo na região a criar uma stablecoin, seguindo-se ao Australia & New Zealand Banking Group, que cunhou a sua em 2022. Fazem ambos parte de uma tendência global em que bancos do retalho - como o norte-americano New York Community Bank, que também já cunhou a sua stablecoin - investigam novas formas de agilizar pagamentos e oferecer novos serviços com base na blockchain.