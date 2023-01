Plataforma Crypto.com despede 20% do seu quadro de pessoal

A plataforma Crypto.com anunciou esta sexta-feira, 13 de janeiro, que despediu 20% dos funcionários, num esforço de “posicionar a empresa para sucesso de longo-prazo”, disse o presidente executivo e co-fundador da empresa, Kris Marszalek, num comunicado.



Esta é a terceira leva de despedimentos dos últimos meses, depois de ter prescindido dos serviços de 260 trabalhadores em julho de 2021 e de ter dispensado algumas centenas pouco tempo depois sem tornar esses despedimentos públicos, segundo o The Verge. A Crypto.com não avança com o número total de trabalhadores que emprega.



A Crypto.com, com base em Singapura, ganhou notoriedade nos últimos anos ao patrocinar eventos, equipas e recintos desportivos.



“Apesar de continuarmos a ter um bom desempenho, crescendo para mais de 70 milhões de utilizadores em todo o mundo e de termos uma boa situação de balanço, tivemos de lidar com os obstáculos económicos atuais e acontecimentos imprevisíveis na indústria”, escreveu numa publicação na página da empresa, numa alusão ao colapso de projetos de criptoativos como o da stablecoin TerraUSD, em maio, e o da corretora FTX, em novembro.

A trajetória de “crescimento ambicioso" teve um ponto final abrupto “com uma confluência de desenvolvimentos económicos negativos”, escreveu o co-fundador da Crypto.com. Os despedimentos de julho, prossegue, teriam preparado a empresa para suportar a quebra do mercado até ao colapso da FTX, cujas ondas de choque obrigaram a um novo reajustamento.

A falência das empresas de Sam Bankman-Fried “prejudicou de forma significativa a confiança na indústria. E é por essa razão (…) que tomámos a decisão, difícil mas necessária, de fazer reduções adicionais para posicionarmos a empresa para sucesso de longo-prazo".

A Crypto.com é mais uma entre as grandes participantes da indústria dos criptoativos a anunciar cortes nos quadros de pessoal, justificando-se com a necessidade de enfrentar o “inverno cripto”, um tempo de fortes desvalorizações, baixa liquidez, e de menor confiança nestes mercados.