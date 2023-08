Taxas e multas cobradas no primeiro semestre somam recorde de €2 mil milhões

O Estado encaixou no primeiro semestre deste ano uma cifra recorde na rubrica de taxas, multas e outras penalidades, cuja receita, no conjunto das Administrações Públicas, chegou a €2014 milhões, mais 11% do que em igual período do ano passado. É um valor recorde para a primeira metade do ano, de acordo com o levantamento feito pelo Expresso nas sínteses de execução orçamental publicadas pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

A rubrica de taxas, multas e outras sanções, que a partir do primeiro semestre de 2012 passou os mil milhões de euros, foi tendo uma evolução ascendente ao longo dos anos, alcançando um pico de €1,6 mil milhões na primeira metade de 2019. Contudo, a pandemia fez o valor arrecadado pelo Estado encolher substancialmente: em 2020 e 2021 o encaixe até junho, em ambos os anos, rondou os €1,3 mil milhões. Mas em 2022 a receita até junho disparou para €1812 milhões. E agora, em 2023, voltou a crescer.