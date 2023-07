Estado com excedente orçamental de €1810 milhões até junho

O saldo orçamental das Administrações Públicas (AP) melhorou no primeiro semestre, para um excedente de 1810 milhões de euros. São mais 600 milhões de euros que no mesmo período de 2022, revelou esta segunda-feira, em comunicado, o Ministério das Finanças, sobre o mais recente boletim de execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Contudo, o gabinete de Fernando Medina sublinha que este é um saldo orçamental ajustado. É, aliás, essa a justificação dada para o recuo face a abril. Em causa está a receita “ajustada dos 3018 milhões de euros da transferência do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos (FPCGD) para a Caixa Geral de Aposentações (CGA)”.

A melhoria do saldo orçamental em relação a 2022 resulta de um aumento da receita (7,7% em termos ajustados) superior ao da despesa (6,5%).

Assim, do lado da receita, o gabinete de Medina destaca “as dinâmicas positivas observadas no mercado de trabalho” que levaram a um aumento de 14,8% do IRS e de 11,3% de outras contribuições sociais.

Do lado da despesa há vários fatores a ter em conta, nomeadamente um aumento na despesa derivado das "medidas de reforço de rendimentos anunciadas no início do ano, designadamente o pacote de valorização remuneratória da Administração Pública (despesas com pessoal crescem 7,7%) e as medidas de apoio direcionado a famílias (prestações sociais sem medidas covid-19, prestações de desemprego e pensões crescem 24,9%), bem como pelo reflexo da inflação nos contratos públicos". De notar, contudo, que ainda não está refletido nestas contas o aumento intercalar das pensões, que se repercutirá apenas a partir de julho.

Por outro lado, ainda no que se refere à despesa, houve uma diminuição nas despesas relacionadas à pandemia de covid-19.

O Governo destaca, ainda, na nota, que o stock de pagamentos em atraso mantém-se inferior ao verificado no mesmo período de 2022. “Em junho de 2023, o stock de pagamentos em atraso era de 737 milhões de euros, um valor 12,4% inferior ao de junho de 2022”, ou menos 104 milhões de euros.