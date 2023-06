Saldo orçamental recua em maio, mas mantém-se positivo

O saldo orçamental das Administrações Públicas (AP) piorou em maio, face a abril, mas melhorou em relação a maio do ano passado. O saldo das contas públicas continua positivo, nos 722 milhões de euros, mostra o mais recente boletim de execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO), divulgado pelo Ministério das Finanças esta sexta-feira.

Os 722 milhões de euros representam uma melhoria de 1046 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior e um recuo de mais de 200 milhões face a abril.

Contudo, o gabinete de Fernando Medina sublinha que este é um saldo orçamental ajustado. É, aliás, essa a justificação dada para o recuo face a abril. Em causa está a receita “ajustada dos 3018 milhões de euros da transferência do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos (FPCGD) para a Caixa Geral de Aposentações (CGA)”.

O desempenho da receita do Estado reflete “as dinâmicas positivas observadas no mercado de trabalho, destacam-se os aumentos de 8,1% na receita fiscal (compara com 10% até abril) e de 11,6% na receita com contribuições sociais (11,9% até abril)”.

No comunicado, as Finanças destacam que, “do lado da despesa, a execução orçamental mantém-se influenciada por duas dinâmicas divergentes”: a redução das despesas com a pandemia e o reforço de rendimentos anunciado no final de março e em abril, bem como as medidas de apoio direcionadas às famílias devido à inflação.

É, aliás, a inflação, que deverá continuar a acelerar a despesa do Estado nos próximos meses, devido às medidas de apoio para tentar mitigar os seus efeitos.

Mais pormenorizadamente, as despesas com pessoal aumentam 7,5% até maio de 2023; a despesa com aquisição de bens e serviços aumentou 5,7%; e a despesa com investimento na Administração Central e Segurança Social cresceu 9,8%.

Esta quarta-feira o ministro das Finanças já tinha admitido que as contas públicas do segundo trimestre seriam piores que as do primeiro, o que se verifica no mês em análise (segundo mês do segundo trimestre). “Há medidas que foram adotadas e que ainda não tiveram reflexo nas contas públicas”, lembrou, referindo-se a medidas como o IVA zero, o aumento salarial extraordinário para a função pública, o subsídio de refeição ou o apoio às famílias mais vulneráveis.

Por isso, os resultados orçamentais do segundo trimestre do ano "serão significativamente piores do que os do primeiro trimestre", avisou Medina.