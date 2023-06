Finanças nomeiam novo conselho consultivo do IGCP

O Ministério das Finanças nomeou o novo conselho consultivo da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP). Os quatro economistas que irão fazer parte da nova composição do órgão são Alexandra Pinto Leitão, docente da Católica Porto Business School; Ricardo Reis, professor na London School of Economics; António Pontes Correia, antigo vogal do conselho de administração do IGCP; e Pedro Brinca, professor na Nova SBE.

“O conselho consultivo é composto, entre outros, por quatro personalidades de reconhecida competência em matéria económica e financeira, a designar por despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças, os quais são designados por mandatos de três anos, renováveis por iguais períodos”, segundo o despacho de 19 de maio, assinado pelo secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, e publicado esta quinta-feira em Diário da República.

A notícia da nomeação dos novos membros do conselho consultivo do IGCP foi avançada inicialmente pelo jornal Eco.

O conselho consultivo do IGCP é um órgão ao qual cabe “pronunciar–se obrigatoriamente sobre o plano e relatório anuais da gestão da tesouraria, da dívida pública direta e do financiamento do Estado, e suas eventuais revisões, bem como sobre quaisquer assuntos que lhe forem submetidos pelo presidente do Conselho de administração, por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos seus membros”, lê-se na página da agência.

Fazem também parte do conselho consultivo o presidente do conselho de administração do IGCP, Miguel Martín, “que preside, sem direito de voto”, os anteriores presidentes do IGCP “que tenham concluído, pelo menos, um mandato”; e “um membro do conselho de administração do Banco de Portugal, a indicar por este”.

O conselho reúne-se duas vezes por ano e “extraordinariamente, sempre que for convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos membros do conselho”, de acordo com os estatutos do IGCP.

Alexandra Pinto Leitão, em comunicado da Católica Porto Business School, diz querer dar um “modesto contributo para uma gestão sustentável da dívida publica (…) para a estabilidade financeira do país e para a proteção da reputação do Governo junto dos investidores”.

O conselho consultivo era até aqui composto pelo economista Daniel Bessa, e pelo professor da Kellogg School of Management Sérgio Rebelo. Renunciaram, em 2017, Ana Paula Serra, à época de partida para a administração do Banco de Portugal; e, em 2020, a economista Teodora Cardoso.