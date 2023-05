Estado fecha primeiros quatro meses do ano com excedente de €962 milhões

O Estado fechou os quatro primeiros meses do ano com um saldo positivo de 962 milhões de euros, uma melhoria de 1657 milhões de euros face ao primeiro quadrimestre de 2022, segundo dados do Ministério das Finanças divulgados esta quarta-feira, 31 de maio.

Este excedente em ótica de contabilidade pública (que regista os pagamentos e recebimentos no momento em que são efetuados) deve-se ao ritmo de crescimento da receita, de 9,5%, acima do da despesa do Estado no período em questão, que foi de 3,6%.

“Neste desempenho, a receita está ajustada dos 3018 milhões de euros da transferência do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos (FPCGD) para a Caixa Geral de Aposentações (CGA)”, especificam as Finanças, em comunicado, com base na mais recente Síntese de Execução Orçamental.

Segundo o Ministério liderado por Fernando Medina, o aumento do emprego contribuiu para a subida da receita fiscal em 10% e para a subida de 11,9% do encaixe com contribuições sociais nos primeiros quatro meses de 2023.

Os apoios anunciados nos primeiros meses do ano, como os apoios à produção agrícola ou os subsídios ao arrendamento, ainda não entram nas contas de janeiro a abril. “Do lado da despesa, a execução orçamental está influenciada pela redução das despesas associadas à pandemia e não reflete a maior parte do impacto das medidas de apoio anunciadas no final de março e em abril – cujos efeitos se materializam essencialmente em maio, junho e julho”, diz o Ministério.

“Excluindo os efeitos extraordinários (encargos com as medidas Covid-19 e com as medidas de mitigação de choque geopolítico), a despesa efetiva cresce 6,9% em termos homólogos, enquanto a despesa primária (excluindo juros) cresce 8,7% em termos homólogos e 19,4% face a igual período de 2019”, detalham as Finanças.

“O aumento registado na despesa pública é impulsionado pelos salários, aquisição de bens e serviços, investimento e prestações sociais”, descrevem. Realçam uma subida homóloga de 6,4% das despesas com pessoal entre janeiro e abril “refletindo a atualização transversal remuneratória dos trabalhadores das Administrações Públicas e impacto do aumento da remuneração mínima mensal garantida. Neste âmbito, destaca-se o contributo dos salários do SNS (+8,2%) e da PSP e GNR (+6,8%)”.

Já a despesa com a compra de bens e serviços “aumentou 7,7% face ao período homólogo, o que se deve sobretudo à evolução no SNS (8,8%) e na Administração Local (+15%).”

“Excluindo as medidas associadas à pandemia de Covid-19, a despesa com aquisição de bens e serviços nas Administrações Públicas cresce 16,9% até abril (+19,7% relativamente ao período pré-pandemia)”,

Na despesa com investimento na Administração Central, esta “cresceu 24,3% excluindo PPP, fortemente influenciada pelo aumento do investimento na Ferrovia (+95%).”

No que toca a prestações sociais, e sem contar com medidas relativas à pandemia ou com pagamento de reformas, registou-se um aumento homólogo de 14,3%, “fortemente influenciado pelo subsídio familiar a crianças e jovens (+31,2%), pela prestação social para a inclusão (+25%), pelas prestações de parentalidade (+13,6%), e pelo subsídio por doença (+12,8%)”.

A despesa com reformas cresceu 7,2%, ritmo “superior à atualização regular de entre 3,89% e 4,83% estabelecida para este período, e que ainda não reflete o aumento intercalar já anunciado para o mês de julho”.

Relativamente ao montante total de pagamentos do Estado em atraso, este era de 538 milhões de euros no fecho de abril, menos 11,3% (68,8 milhões de euros) face ao de abril de 2022. “Destaca-se a redução nos Hospitais EPE, cujo stock diminuiu 41,3% (ou seja, menos 161,2 milhões de euros)”, conclui.