Saldo da dívida direta do Estado sobe 0,48% para €290 mil milhões em abril

O saldo da dívida direta do Estado cifrou-se em 289.995 milhões de euros em 30 de abril, mais 0,48% que no final de março, devido sobretudo ao aumento do saldo de Certificados de Aforro, foi anunciado esta quarta-feira, 24 de maio.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP precisa que o saldo dos Certificados de Aforro (CA) aumentou 1682 milhões de euros, e que o saldo de CEDIC (Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo) também subiu no período em referência 228 milhões de euros.

Em sentido contrário, observou-se a redução do saldo de CT (Certificados do Tesouro) em 379 milhões de euros, refere a agência, que adianta que as contrapartidas das contas margem, recebidas no âmbito de derivados financeiros, registaram uma diminuição de 84 milhões de euros.

Adicionalmente, o stock de dívida reduziu-se em 26 milhões de euros, refletindo o efeito decorrente das flutuações cambiais dos instrumentos de dívida denominados em moeda não euro, avaliados ao câmbio do último dia de abril, afirma o IGCP.

Incorporando o efeito cambial favorável da cobertura de derivados, correspondente ao valor nocional dos swaps de cobertura de capital, que ascendeu a 524 milhões de euros em abril, o valor total da dívida após cobertura cambial situou-se em 289.471 milhões de euros, aumentando 0,49% face ao mês precedente.