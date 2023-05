Governo irlandês quer canalizar excedente orçamental para um fundo soberano

O ministro das Finanças irlandês, Michael McGrath, apresentará propostas para criar um fundo soberano, enquanto o governo busca soluções para canalizar abundantes excedentes orçamentais para investimentos em infraestruturas e programas de redução da dívida, escreve o “Financial Times”.

O documento, que deve chegar aos ministros esta terça-feira, vai examinar também planos semelhantes da Noruega, Japão e Austrália e estabelecerá critérios para o fundo, que será administrado pela Agência Nacional de Administração do Tesouro.

Segundo um porta-voz do Ministério das Finanças da Irlanda, o fundo deverá ser usado para projetos de capital e para reduzir a dívida do país.

De acordo com o jornal britânico, a Irlanda tem muitas receitas de impostos sobre as empresas. No mês passado, o governo antecipou um excedente orçamental de 10 mil milhões de euros em 2023 e de 16,2 mil milhões de euros em 2024, após ter registado um excedente de 8 mil milhões no ano passado.