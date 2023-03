Bruxelas confirma: regras orçamentais europeias voltam a estar ativas em 2024 (mas há algumas diferenças)

A Comissão Europeia confirmou esta quarta-feira que a claúsula de escape do Pacto de Estabilidade e Crescimento - que permite um desvio temporário das regras orçamentais europeias e que tinha sido ativada em 2020 por causa da crise pandémica - vai ser desativada no final deste ano.

Isto significa que, apesar de a guerra na Ucrânia continuar sem fim à vista, os países da União Europeia (UE) voltam a ter de cumprir as normas orçamentais previstas nas regras em 2024, como um défice público abaixo dos 3% do Produto Interno Bruto (PIB), indica Bruxelas no âmbito das orientações para a política orçamental dos Estados-membros da UE no próximo ano.

Regressam, assim, as "recomendações quantificadas e diferenciadas, específicas por país, sobre a política orçamental", aponta a Comissão Europeia.

A desativação da claúsula de escape acontece, contudo, numa altura em que prosseguem as dicussões sobre um novo enquadramento para a governação económica na UE, ou seja, em que se arrasta o debate sobre novas regras orçamentais. A Comissão Europeia apresentou uma comunicação em novembro de 2022, com orientações para as novas regras, mas ainda não houve consenso entre os 27. Até porque tem havido oposição por parte dos chamados "falcões", nomeadamente países como a Alemanha.

Recorde-se que as novas regras, embora mantenham a norma do défice público abaixo dos 3% do PIB, introduzem alterações no que toca ao ritmo de redução exigido ao rácio da dívida pública. Nessa comunicação, Bruxelas destacava que as orientações "procuram assegurar que o enquadramento é mais simples, transparente e eficaz, com maior apropriação nacional e melhor aplicação na realidade, ao mesmo tempo que permitem reformas, investimento e a redução de elvados rácios de dívida pública de uma forma realista, gradual e sustentável".

Desta forma, a definição de uma trajetória para assegurar a sustentabilidade da dívida passaria a ser feita nos planos nacionais, desenhados pelos Estados-membros, e acordados com a Comissão, que incorporam as dimensões de reformas estruturais e de investimento.

Ora, ainda sem acordo sobre as novas regras, Bruxelas aponta que "o atual enquadramento legal continua a aplicar-se". Contudo, frisa que "não é apropriado regressar à simples implementação das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento em vigor antes da ativação da claúsula de escape em 2020". E salienta que "alguns elementos das orientações da Comissão para a reforma das regras que são consistentes com a atual legislação podem ser já incorporados no ciclo de vigilância orçamental".

Assim, "a Comissão está preparada para propor recomendações específicas por país sobre a política orçamental para 2024 que incluem requerimentos quantitativos, bem como orientação qualitativa sobre invesitmento e medidas relativas à energia". Essas recomendações específicas por país serão apresentadas na primavera.

Bruxelas salienta ainda que "dada a persistente elevada incerteza sobre o cenário orçamental e macroeconómico nesta altura, considera que a decisão de colocar Estados-membros sob o procedimento de défices excessivos não deve ser tomada esta primavera". Assim, "a Comissão vai propor ao Conselho a abertura de procedimentos por défices excessivos na primavera de 2024 com base nos dados de 2023, em linha com as provisões legais existentes".