Dívida pública aumenta 3,2 mil milhões de euros em janeiro

Em janeiro, a dívida pública, na ótica de Maastricht, aumentou 3,2 mil milhões de euros, para 275,8 mil milhões de euros, indica o Banco de Portugal (BdP), em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Este aumento refletiu, essencialmente, "o crescimento das responsabilidades em depósitos (2,1 mil milhões de euros), com destaque para as emissões de certificados de aforro, e as emissões líquidas de títulos de dívida (1,3 mil milhões de euros)”, lê-se na nota da instituição liderada por Mário Centeno.

A dívida pública encontrava-se em tendência decrescente desde setembro de 2022, quando quase tocou os 280 mil milhões de euros.

Os depósitos das administrações públicas aumentaram 2,8 mil milhões de euros. Sem estes depósitos a dívida subiu 0,4 mil milhões de euros, para 259,1 mil milhões de euros.

Na terça-feira, no Parlamento, o ministro das Finanças anunciou que, em 2022, o peso da dívida pública caiu para 113,8% do PIB abaixo dos 115% previstos pelo Governo.