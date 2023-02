Conselho das Finanças Públicas alerta que empresas estatais "continuam a evidenciar um significativo desequilíbrio económico"

Depois da deterioração provocada pela crise pandémica, o ano 2021 ficou marcado por “uma recuperação da generalidade dos indicadores económicos e financeiros” das empresas não financeiras do sector empresarial do Estado (SEE), que “refletiu a recuperação da atividade económica” no país. Quem o diz é o Conselho das Finanças Públicas (CFP), no relatório “Sector Empresarial do Estado 2020-2021”, publicado esta quinta-feira.

Contudo, os resultados das empresas não financeiras do SEE “continuam a evidenciar um significativo desequilíbrio económico”, vinca a instituição liderada por Nazaré Costa Cabral.

O CFP analisou as contas de 87 entidades não financeiras - bem como a outras sete financeiras -, que representam a quase do SEE e os números que apurou não deixam margem para dúvidas.

Em 2021, “o conjunto das empresas não financeiras do SEE registou um resultado líquido negativo de 3,1 mil milhões de euros”, lê-se no relatório. O CFP destaca que este valor representa, ainda assim, uma melhoria de cerca de 700 milhões de euros face a 2020, “insuficiente, contudo, para corrigir o desequilíbrio económico do sector”.

Nestes prejuízos pesa - e muito - o universo TAP. O CFP salienta que “a soma do resultado líquido das empresas TAP SA e TAP SGPS em 2021 foi negativo em quase 2,1 mil milhões de euros”. Contas feitas, este valor representa dois terços do total de 3,1 mil milhões de euros de prejuízos registados pelo conjunto das empresas não financeiras do SEE.

Ainda assim, por comparação com 2020, “as empresas do universo TAP reduziram os prejuízos em quase 790 milhões de euros”, nota o CFP. Já as restantes empresas não financeiras aumentaram os prejuízos em 82 milhões de euros.

Apenas 27 empresas com lucros

O relatório do CFP indica que apenas 27 das 87 empresas (ou grupos de empresas) analisadas do SEE alcançaram resultados líquidos positivos em 2021, num total de 207 milhões de euros. O número de empresas com lucros foi, assim, igual a 2020.

Já as restantes 60 empresas (ou grupos de empresas) registaram prejuízos, num total de 3412 milhões de euros - com destaque para os 2081 milhões de euros de resultados negativos das empresas do universo TAP.

Por sectores de atividade, os maiores prejuízos foram contabilizados pelo dos transportes e armazenagem, cujas empresas registaram 1,7 mil milhões de euros de resultados líquidos negativos. Destes, 1,6 mil milhões de euros foram relativos à TAP SA. O CFP nota que a TAP SGPS não é incluída neste sector, mas sim na categoria de “outros sectores” nesta análise, “dado se incluir na secção K da Classificação das Atividades Económicas - atividades financeiras e seguros”.

Já o sector da saúde “apresenta-se como o segundo que acumulou mais prejuízos em 2021, num total de 1,1 mil milhões de euros”, indica o CFP. E salienta que estes dois sectores representam “90% do resultado líquido negativo do SEE” em 2021.

Os prejuízos obrigaram a um esforço financeiro significativo do Estado.

“Para evitar a deterioração da situação financeira e patrimonial das 87 entidades não financeiras do SEE, que decorreria dos resultados líquidos negativos, o acionista público efetuou um reforço de capital de 4 mil milhões de euros, através do aumento do capital subscrito (2,8 mil milhões de euros) e da conversão de empréstimos em capital social, este último na TAP SA”, salienta o CFP.