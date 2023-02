Fórum para a Competitividade estima que PIB cresça metade do seu potencial este ano

O Fórum para a Competitividade estima que se Portugal tiver este ano o incremento médio dos últimos três trimestres irá registar um aumento do PIB de 1%, "um crescimento em torno de metade do potencial", foi divulgado esta quinta-feira, 2 de fevereiro.

Na "Nota de Conjuntura" de janeiro, o Fórum para a Competitividade destaca que aparentemente terminou "a sucessão de revisão em baixa sucessiva das expectativas, tendo-se passado para a revisão em alta".

No entanto, sublinha que a maioria das economias, incluindo a zona euro e Portugal, deverá crescer cerca de metade do seu potencial em 2023.

"Se extrapolarmos o crescimento médio dos últimos três trimestres do ano passado para este ano, chegamos a um aumento do PIB de apenas 1,0%, um crescimento em torno de metade do potencial", pode ler-se na nota.

O Fórum justifica que, ainda que o crescimento no quarto trimestre tenha sido positivo, foi "fraco".

"Se o PIB mantivesse esta taxa de crescimento trimestral ao longo do ano de 2023, o crescimento anual seria apenas de 0,9%. Aliás, em 2022, só o primeiro trimestre foi forte, com um avanço em cadeia de 2,4%, tendo-se seguido valores muito modestos, de 0,1%, 0,4% e 0,2%", aponta.

Na nota, indica que se "não há agora um tão grande pessimismo como há apenas algumas semanas atrás, a expectativa é ainda de que 2023 seja um ano fraco, com um crescimento em torno de metade do potencial".