Produção na construção estabiliza

A produção na construção estabilizou, no segundo trimestre deste ano, na zona euro em comparação com o mesmo período de 2022, caindo 0,2% na União Europeia (UE) e subindo 2,4% em Portugal, anunciou esta sexta-feira o Eurostat.

Dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico da UE indicam que o índice de produção na construção, que revela o volume de produção no setor, não registou alterações na zona euro entre abril e junho deste ano em relação ao mesmo período de 2022 (descida de 0,5% na construção de edifícios e uma subida de 3,8% na engenharia civil).

Já no conjunto da UE, este índice desceu 0,2% (recuo de 0,8% na construção de edifícios e uma subida de 4,3% na engenharia civil).

Em junho de 2023 face ao mesmo de mês do ano passado, a produção na construção caiu 0,3% na zona euro e manteve-se inalterada na UE.

Em Portugal, este índice avançou 2,4% no segundo trimestre deste ano e 3,6% em junho na comparação homóloga, registando por seu lado subidas de, respetivamente, 0,3% e 0,9% em relação ao trimestre e mês anteriores.

Na variação em cadeia, no segundo trimestre comparativamente ao anterior, a produção na construção caiu 1,1% na zona euro e 1,4% na UE, enquanto no mês de junho de 2023 face a maio deste ano as reduções foram, respetivamente, de 1% e 0,6%.

Estes são dados corrigidos de sazonalidade e calculados através da agregação dos dados nacionais pelo Eurostat.