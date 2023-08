Câmara do Porto lança concurso de €4,6 milhões para construção de estádio em Campanhã

A Câmara do Porto lançou um concurso público de 4,6 milhões de euros para a construção do Campo Municipal de Campanhã, um estádio situado entre a Rua Justino Teixeira e as piscinas municipais, consultou esta segunda-feira a Lusa.

Segundo uma nota publicada no 'site' oficial da autarquia consultada pela Lusa, "o espaço abrange um campo de jogos com bancada coberta, além de um edifício de apoio e novo arruamento, com lugares de estacionamento", numa área que ascende a 17 mil metros quadrados.

"O campo de futebol terá medidas para jogos oficiais e contará com relva sintética e sistema de rega automática. A bancada coberta dará lugar a 488 espectadores, incluindo lugares destinados a pessoas com mobilidade reduzida", pode também ler-se na nota.

A bancada estará integrada no edifício de apoio a ser construído, "que contará ainda com serviços de bilheteira, cafetaria e instalações sanitárias".

"Implementado em dois pisos, a estrutura inclui também a instalação de painéis fotovoltaicos, posto médico, sala de primeiros socorros, salas técnicas, balneários para atletas e árbitros, bem como salas de apoio à gestão do espaço", refere a autarquia liderada pelo independente Rui Moreira.

Na infraestrutura desportiva haverá ainda lugar para um "um 'rain garden' (canal em terreno natural) numa das laterais do campo, consequência da deslocalização de uma linha de água existente e que fará, também, a recolha das águas pluviais", estando também prevista a "criação de áreas verdes e ajardinadas, com a plantação de espécies arbóreas".

"No âmbito da intervenção, será materializado um novo arruamento, que fará a ligação da Rua de Justino Teixeira ao equipamento desportivo", com 32 lugares de estacionamento, três dos quais para pessoas de mobilidade reduzida, e "o espaço contará, ainda, com um segundo acesso pedonal, através da Rua do Dr. Sousa Ávides, junto às Piscinas Municipais de Campanhã".

A construção do campo desportivo estava prevista desde o anúncio da demolição do antigo campo Ruy Navega, utilizado pelo Clube Desportivo de Portugal, para a construção do Terminal Intermodal de Campanhã (TIC).

Em maio de 2019, a Câmara do Porto aprovou um apoio de 21 mil euros anuais ao Desportivo de Portugal até à sua transferência definitiva para Justino Teixeira, terreno dado como contrapartida à construção do Centro de Saúde de Ramalde.

O terreno de Justino Teixeira destina-se à construção do equipamento desportivo que, entre outras valências, permitirá acolher as atividades do Grupo Desportivo de Portugal.