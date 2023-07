Produção na construção cresceu 5,3% em maio

O Índice de Produção na Construção registou uma variação homóloga de 5,3% em maio, superior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) ao observado em abril, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A evolução da produção foi acompanhada por um crescimento de 5% no emprego e uma progressão acentuada, de 13,4%, nas remunerações, depois de estes dois indicadores terem registado variações de 4,8% e 9,5%, respetivamente, no mês anterior.

Já em termos de variação mensal, o emprego e as remunerações na construção registaram subidas de 0,5% e 3,8%, respetivamente, depois de em abril o emprego ter tido uma variação mensal de 0,1% e de as remunerações terem recuado 3%.

A progressão na produção é sustentada pelas obras públicas, com uma variação de 0,3 pontos percentuais, para um crescimento de 8,5% em termos homólogos, enquanto a construção de edifícios cresceu 3,2%, contra 3,1% em abril.

Em termos de variação média nos últimos 12 meses, as obras públicas cresceram 4,5%, enquanto a construção de edifícios progrediu 2,9%.

Face ao aumento das encomendas e à falta de mão de obra – estimada pelas associações do sector em cerca de 70 mil trabalhadores – as remunerações continuam a crescer. A variação média nos últimos 12 meses nas remunerações da construção é de 9%, nota o INE.

Neste âmbito, o INE revelou, na semana passada, um aumento dos custos dos custos de construção de habitação de 2,8% em termos homólogos, abrandando 0,4 pontos percentuais (p.p.) face ao observado no mês anterior. O preço dos materiais apresentou uma variação homóloga de -0,7% e o custo da mão de obra de 7,7%.

Em relação ao índice da produção na construção de maio, o INE salienta que iniciou a publicação de novas séries de Índices de Produção, Emprego e Remunerações na Construção, com valores retrospetivos desde janeiro de 2005 e tendo como ano base 2021 (que passa a ser a base 100). As novas séries substituem as anteriores que tinham como ano base 2015.