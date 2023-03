Produção na construção cresceu em janeiro na Europa, com Portugal a avançar acima da média

A produção na construção em janeiro cresceu 0,9% na zona euro e 1,4% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2022, divulgou esta terça-feira o Eurostat.

Face a dezembro, os aumentos foram mais pronunciados: 3,9% na zona euro e 3,5% na UE.

Em Portugal, o indicador avançou 5,8% em relação a dezembro e 6,3% face a janeiro do ano passado.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, entre os Estados-membros, as maiores subidas homólogas do indicador foram observadas na Eslovénia (26,7%) e Eslováquia (14,7%). Por sua vez, os maiores recuos face a janeiro de 2022 foram registados Bélgica (menos 4,7%) e na Hungria (menos 3,6%).

Já na comparação com dezembro, os maiores aumentos registaram-se na Alemanha (12,6%) e Eslovénia (9,8%), ao passo que as maiores descidas foram encontradas na Hungria (menos 5%) e na Roménia (menos 4,3%).

De notar, contudo, que o Eurostat não tem dados para todos os países do bloco.