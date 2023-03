A expetativa para ver as grandes obras arrancarem é grande, mas “é preciso agilizar a contratação de trabalhadores imigrantes”, diz Carlos Couto, presidente da Gabriel Couto. No Top 10 das maiores construtoras de Portugal, a preparar-se para entrar com todo o sector numa “corrida contra o tempo no futuro próximo, quando o PRR finalmente descolar”, o empresário alerta que neste momento o sector já precisa de aumentar o número de trabalhadores em 25%.