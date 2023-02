Produção na construção sobe 2% em 2022, abrandando face ao crescimento do ano anterior

O índice de produção na construção aumentou 2% em 2022, desacelerando face aos 3% do ano anterior, tendo o emprego e as remunerações no setor aumentado em média 2% e 6,1%, respetivamente, divulgou esta sexta-feira o INE.

"No conjunto do ano 2022, a produção na construção aumentou 2% (3% em 2021). O emprego e as remunerações apresentaram variações médias anuais de 2% e 6,1%, respetivamente (1,8% e 7,4% no ano anterior)", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Considerando apenas o mês de dezembro de 2022, a produção na construção aumentou 0,5% em termos homólogos, registando um "ligeiro abrandamento" de 0,1 ponto percentual relativamente à variação de 0,6% observada em novembro.

Segundo o INE, este "ligeiro abrandamento" do índice em dezembro foi "determinado pelo segmento 'engenharia civil'", que registou uma diminuição de 0,5%, após o crescimento de 0,3% em novembro.

Por sua vez, o segmento 'construção de edifícios' acelerou 0,5 pontos percentuais, para um crescimento de 1,2% em dezembro.

Quanto aos índices de emprego e de remunerações, apresentaram em dezembro de 2022 variações homólogas de 2,1% e 5,0%, face a 1,9% e 3,3% no mês anterior.

No último mês de 2022, as taxas de variação mensal do emprego e das remunerações situaram-se em -0,5% e 1,5% respetivamente, que comparam com -0,7% e -0,1% em dezembro de 2021.