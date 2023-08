António Santos Luiz nomeado diretor-geral da Segurança Social

O mestre em economia e política social António Santos Luiz, antigo chefe de gabinete do secretário de Estado do Trabalho Miguel Fontes, foi nomeado diretor-geral da Direção-Geral da Segurança Social, segundo despacho publicado esta terça-feira.

O despacho é datado de 31 de julho e foi assinado pelo secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, estando em vigor desde o início deste mês.

António Santos Luiz foi nomeado através de um recrutamento por escolha, depois de o procedimento concursal não ter reunido as condições para a formação da lista de três candidatos.

Nascido em 05 de novembro de 1954, António Santos Luiz tinha sido nomeado chefe de gabinete de Miguel Fontes em março, depois de também ter sido adjunto do secretário de Estado da Inserção Social e do secretário de Estado dos Transportes entre 1995 e 2002, segundo a nota curricular inserida no despacho hoje publicado.

Foi ainda docente universitário e mesário e vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de 2005 a 2011.

Advogado desde 1982, com a inscrição suspensa a seu pedido, integrou ainda a assembleia de freguesia de Benfica, depois de eleito na lista do Partido Socialista nas autárquicas de 2021.

Trabalhou numa empresa de seguros entre 1971 e 2011, tendo sido membro da comissão diretiva da Caixa Sindical de Previdência dos Profissionais de Seguros entre 1979 e 1990.

A nota curricular de António Santos Luiz regista ainda que este "publicou vários artigos em compilações e coautor de livros, todos sobre temas de segurança social".