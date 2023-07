Tribunal de Contas dá luz verde aos resultados de 2022 da Assembleia da República

As demonstrações financeiras da Assembleia da República (AR) de 2022 receberam luz verde do Tribunal de Contas (TC). O relatório de auditoria, publicado esta quinta-feira, emite um juízo favorável.

A instituição presidida por José Tavares destaca que as “demonstrações financeiras e orçamentais apresentavam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da AR, em 31 de dezembro de 2022, bem como o seu desempenho financeiro, a execução orçamental e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos previstos no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas”.

Olhando em particular para os abonos a pessoal, o relatório aponta que “não foram detetadas desconformidades legais nem erros nos cálculos das remunerações e outros abonos pagos aos deputados”.

Além disso, “o processamento, registo e pagamento de despesas de transporte dos deputados estavam em conformidade com os requisitos estabelecidos”, “tendo sido aplicados os critérios de cálculo e realizados os controlos”, salienta o TC.

Quanto às remunerações e outros abonos pagos ao pessoal dos serviços da Assembleia da República, o TC indica que “não foram detetadas desconformidades legais nem erros relevantes nos cálculos”.

E o mesmo se passa com as remunerações pagas ao pessoal ao serviço dos grupos parlamentares. O TC aponta que “não foram detetadas desconformidades legais nem erros nos cálculos”, adiantando que se encontram “devidamente documentadas com as autorizações de processamento e pagamento correspondentes”.

Tudo OK com as subvenções aos partidos

Outra área analisada pelo TC na Conta da AR de 2022 foram as subvenções pagas aos partidos. E também aqui não foram detetados erros nem ilegalidades.

O relatório destaca que as operações examinadas “evidenciaram a inexistência de erros de conformidade legal e regulamentar ou de cálculo em matéria de transferência das subvenções para os partidos políticos”.

O TC conclui também pela “inexistência de erros de conformidade legal e regulamentar ou de cálculo em matéria de transferência das subvenções para as campanhas eleitorais das eleições autárquicas de 2021 e legislativas de 2022”.

Segundo o relatório, o TC apurou ainda a “inexistência de erros de conformidade legal e regulamentar ou de cálculo em matéria de transferência das subvenções para os grupos parlamentares, destinadas aos encargos de assessoria aos deputados e outras despesas de funcionamento”.

Por fim, o TC deixa três recomendações ao conselho de administração da AR. A primeira é “prosseguir o desenvolvimento do subsistema de contabilidade de gestão”.

A segunda é “garantir, sem exceções, a tempestividade da cabimentação relativamente aos processos de despesa e o cumprimento do ciclo orçamental”. E, em terceiro lugar, “assegurar o cumprimento dos princípios e regras da contratação pública nas alterações contratuais, recorrendo às formas legalmente estabelecidas”.