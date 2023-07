Governo propõe acelerar progressão na carreira para 485 mil funcionários públicos (mas só a partir de 2026)

A partir de 2026, os funcionários públicos passarão a progredir de forma mais rápida na carreira, com reflexos no seu salário mensal. É esse um dos objetivos centrais da proposta de revisão do sistema de avaliação de desempenho na Administração Pública (SIADAP), apresentada esta segunda-feira à tarde pelo Governo aos sindicatos da Administração Pública (AP).

O tema arrasta-se há muito - começou a ser negociado ainda na anterior legislatura, sob a égide da então ministra Alexandra Leitão, mas acabou por ficar parado. E é central para os sindicatos. Isto porque os pontos obtidos na avaliação de desempenho (através do SIADAP ou regimes adaptados) ditam a progressão na carreira - logo, a evolução salarial - de cerca de 65% dos trabalhadores da AP. Ou seja, perto de 485 mil trabalhadores de um universo total um pouco acima das 745 mil pessoas.

De fora ficam militares, profissionais da GNR, docentes, oficiais de justiça, e juízes, cujas carreiras não evoluem com base em pontos obtidos na avaliação de desempenho, mas sim com base em outros critérios. No caso dos docentes, por exemplo, são módulos de tempo.