Ministra da Habitação nomeia chefe de gabinete para a presidência do IHRU

O conselho diretivo do IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana tem uma nova composição, passando a ser liderado por António Gil Leitão, que era até agora chefe de gabinete da ministra da Habitação, Marina Gonçalves.

Num despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República, a ministra da Habitação e o ministro das Finanças, Fernando Medina, aprovam, para os próximos cinco anos, o novo conselho diretivo do IHRU, que contará ainda com Filipa Serpa dos Santos, Cristina Matela Tavares e Fernando dos Santos Almeida.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, António Gil Leitão era chefe de gabinete de Marina Gonçalves desde 4 de janeiro, mas já integrava o gabinete da secretária de Estado da Habitação desde 2018 (com um interregno entre março e setembro de 2019, de acordo com a nota curricular publicada no despacho). Antes disso esteve na Câmara Municipal de Lagos, onde começou, em 2004, como jurista.

Já Filipa Serpa dos Santos, doutorada em urbanismo, chega ao IHRU vinda da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (onde é professora auxiliar desde 2015).

Fernando dos Santos Almeida, licenciado em arquitetura, já era vogal do IHRU desde setembro de 2022, e antes disso era adjunto no gabinete da secretária de Estado da Habitação.

Por seu lado, Cristina Matela Tavares, licenciada em gestão, estava desde novembro de 2021 na Estrutura de Missão Recuperar Portugal, e antes disso era técnica especialista na Direção-Geral do Tesouro e Finanças, tendo sido ainda presidente do Conselho Fiscal da Metro do Porto entre 2019 e 2021.