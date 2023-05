Emprego público volta a subir e atinge novo máximo

O número de trabalhadores da administração pública voltou a subir no primeiro trimestre, em 0,7% em termos homólogos, para 745.642, atingindo um novo máximo desde o início da série, em 2011, segundo dados da DGAEP esta segunda-feira publicados.

De acordo com a síntese estatística da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), em "31 de março de 2023, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 745.642 postos de trabalho, correspondente a +2,5% (+17.941 postos de trabalho), face a 31 de dezembro de 2011".

O número de postos de trabalho na administração pública tem vindo a aumentar nos últimos anos e desde 2020 que é superior a 700 mil.

No primeiro trimestre de 2023, o emprego público aumentou 0,7% em termos homólogos e 0,5% face ao trimestre anterior, de acordo com a DGAEP.

O crescimento homólogo de 0,7% (mais 4.942 postos de trabalho) "resulta sobretudo do aumento na administração local" que registou mais 4.548 trabalhadores no primeiro trimestre, indica a síntese estatística.

Ao contrário, na administração central registou-se uma redução de 252 postos de trabalho.