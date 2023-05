Bernardo Santos e Sousa e Ana Elisa Santos nomeados vice-presidente e vogal do IEFP

O Governo escolheu Bernardo Santos e Sousa e Ana Elisa Santos para os cargos de, respetivamente, vice-presidente e vogal do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho.

"Na sequência do processo concursal, concluído pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), para os cargos de vice-presidente e vogal do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), o Governo submeteu ontem [quinta-feira] aos parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social os nomes de Bernardo Santos e Sousa e de Ana Elisa Santos, para respetivamente assumirem os cargos de vice-presidente e de vogal do Conselho Diretivo", avança o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O cargo de vice-presidente do IEFP ficou vago em abril de 2022 com a saída de António Leite para o Governo, como secretário de Estado da Educação, e estava a ser exercido desde o início deste ano por Júlia Tomaz, em regime de substituição.

De acordo com o 'curriculum' disponibilizado pela tutela, o novo vice-presidente do IEFP, Bernardo Santos e Sousa, era desde 2022 diretor executivo da Estrutura de Missão Portugal Digital, tendo, entre 2020 e 2022, sido coordenador do Pilar da Capacitação e Inclusão Digital das Pessoas naquele mesmo organismo.