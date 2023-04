Funcionários públicos terão aumento extra de 1% retroativo a janeiro

A hipótese estava em cima da mesa desde a reunião da passada semana. Os sindicatos da Administração Pública (AP) afetos à UGT - Fesap e STE - exigiram à secretária de Estado da AP, Inês Ramires, a retroatividade a janeiro deste ano, não só da atualização salarial adicional de 1% anunciada pelo Governo, como também do aumento do subsídio de refeição de 5,20 euros para 6,00 euros diários. A secretária de Estado não se quis comprometer, remetendo o tema para a reunião desta semana. Mas esta quarta-feira terá confirmado que os funcionários do Estado vão, efetivamente, ter direito a estas atualizações com efeitos retroativos a janeiro deste ano.