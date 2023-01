Progressões mais rápidas, novos parâmetros de avaliação e ajuste nas quotas: Governo começa a negociar revisão de progressões no Estado

Há muito que a revisão do sistema integrado de avaliação de desempenho na Administração Pública (AP), o SIADAP, é reivindicada pelos sindicatos do Estado. O desenho atual do sistema de avaliação que é aplicado aos funcionários públicos faz com que a generalidade dos trabalhadores do Estado demorem dez anos para progredir um nível na carreira, período que quer sindicatos quer trabalhadores consideram excessivo e um travão para alcançar o topo da carreira. O Governo chegou a anunciar o início das negociações com os sindicatos na anterior legislatura, mas não chegou a apresentar qualquer proposta nesse sentido, empurrando a revisão do SIADAP para 2023.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler