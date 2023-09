2007: o mundo descobre o subprime e assusta-se

Sabe qual foi a palavra do ano de 2007, em inglês, escolhida pelos 80 especialistas da American Dialect Society, dos Estados Unidos? A votação deu a vitória a ‘subprime’, uma classificação de empréstimos hipotecários vinda do mundo financeiro que se popularizou ao longo de 2007, pelas piores razões, nos Estados Unidos e depois na Europa. Venceu, inclusive, a duas candidatas de peso na discussão daqueles peritos ao longo de dois dias: à ecologista ‘verde’ (green) e até a ‘Facebook’, de Mark Zuckerberg, que se tornara um fenómeno de massas pelo mundo fora.

Mas o subprime não apareceu do nada, apesar da opacidade do movimento de financeirização para o comum dos mortais. Com o aquecimento do sector imobiliário desde o início de 1996, disparou um tipo de empréstimos de alto risco que eram concedidos ao que, na gíria, ficou batizado como NINJAS (no income, no jobs, no assets, em inglês) — devedores com rendimentos incertos, com níveis elevados de endividamento face aos seus rendimentos efetivos, sem ativos como garantia e um historial de crédito que não era sequer investigado. Para diluir este risco óbvio, o mundo financeiro inventou uma teia de ‘empacotamento’ daqueles ativos em que brilharam uma dezena de acrónimos em inglês para instrumentos financeiros, como SIV (veículo de investimento estruturado), CDO (obrigação de dívida colateralizada) e ABS (instrumentos de dívida titularizados). Muitos especialistas ainda falam deste período como uma era dourada de inovação financeira. O segredo, no final de montada toda essa teia, era, por milagre, transformar ativos ilíquidos, como os empréstimos hipotecários ou o crédito ao consumo, em títulos, que negociavam sem freios nos mercados secundários de dívida, transferindo assim o risco para os investidores. A cereja em cima do bolo era oferecida pelas agências de notação, que davam ao topo desta pirâmide ratings máximos (triplo A), dando credibilidade financeira a um esquema que Joseph Stiglitz — que já tinha sido galardoado com o Nobel de Economia em 2001 — considerou, então, minado pelo desprezo pelo próprio risco sistémico, por uma lógica piramidal e por um comportamento fraudulento em série.