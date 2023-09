2007 e o erro de Trichet: BCE sobe juros até julho de 2008 e taxa Euribor dispara

Desde agosto de 2007 que a crise do subprime já tinha contagiado em força a Europa, mas o Banco Central Europeu (BCE), dirigido pelo francês Jean-Claude Trichet, decidiu não cortar os juros, mantendo-os em 4% depois de duas subidas, em março e junho. Entretanto, o Bundesbank, o banco central alemão, já se tinha envolvido num consórcio de resgate do banco IKB (Deutsche Industriebank, forte financiador de empresas) e o maior banco de França, o BNP Paribas, tinha suspendido três fundos de investimento ligados aos mal-afamados ABS (títulos baseados em ativos ligados ao crédito subprime). O índice bolsista Dax, de Frankfurt, quebrou 4,4% entre 9 e 16 de agosto.

O BCE reagiu em agosto, injetando €94,8 mil milhões no mercado interbancário, mas não mexeu nos juros e optou por uma pausa, até voltar a subir os juros em julho de 2008, em pleno ano de crise financeira profunda. Na realidade, só em outubro de 2008 Trichet avançou com um primeiro corte de juros. Mas a pausa do BCE nos juros não se traduziu numa estabilização das taxas Euribor (uma taxa interbancária da zona euro que serve de referência para o crédito, nomeadamente, às famílias com empréstimos para habitação a taxa variável). As taxas a três e seis meses, por exemplo, dispararam e chegaram perto de 5% no final do ano (ver gráfico). Em termos médios anuais, os juros para novos empréstimos às empresas subiram de 5,29% em 2006 para 6,07% em 2007, e no mesmo período, para o crédito à habitação, aumentaram de 4% para 4,8% e, para o consumo, de 7,46% para 8,42%, segundo dados do Banco de Portugal. A pausa de Trichet significou mais aperto para as empresas e famílias.

