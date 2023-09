Administração da Global Media passa a incluir três novos membros, José Paulo Fafe é um deles

A Global Media vai passar a ter novos administradores, confirmando-se a entrada de José Paulo Fafe, ex-acionista e administrador da empresa proprietária do jornal Tal & Qual, na administração da empresa, da qual passam também a fazer parte Diogo Agostinho e Filipe Nascimento. Marco Galinha, empresário dono do grupo BEL que detém a maioria do capital, manterá a presidência do grupo.

De acordo com um comunicado do grupo que detém meios de comunicação social como o Jornal de Notícias (JN), Diário de Notícias (DN) e TSF, os novos membros do conselho de administração foram eleitos esta quarta-feira, juntando-se a Marco Galinha, assim como a António Manuel Mendes Ferreira, Paulo César Martins Lima de Carvalho e Kevin Ho King Lun.

De saída estão Domingos Andrade, ex-diretor geral editorial do JN, DN e TSF, e António Saraiva, ex-presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal.

Estas mudanças acontecem numa altura em que a estrutura de controlo do grupo de comunicação social sofreu alterações. Marco Galinha tornou-se recentemente o maior acionista da Páginas Civilizadas, com 50,2%, empresa que por seu lado detém a maioria do capital da Global Media. Posteriormente a Páginas Civilizadas passou a ter outro acionista, o empresário António Mendes Ferreira, com 10%. E foi ainda noticiada pelo Jornal Económico a entrada de outro acionista, a gestora de fundos Union Capital Group (UCAP Group), de capitais norte-americanos e com sede na Suíça. Esta entidade terá comprado 37% da Páginas Civilizadas mas esta informação ainda não foi confirmada à Entidade Reguladora para a Comunicação Social – ERC, que já pediu informações sobre o assunto, e desconhece-se por isso que alterações implica no controlo do grupo.