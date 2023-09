Inflação na OCDE acelera em julho para 5,9%

A inflação nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) acelerou, em julho, para os 5,9%, anunciou a instituição esta terça-feira, 5 de setembro. Desde outubro do ano passado que a taxa de inflação não subia. O registo de julho foi impulsionado principalmente pelo disparar da taxa na Turquia.

Em junho, a taxa de inflação nos 38 países membros da organização fora de 5,7%.

A taxa de inflação turca, que subiu para os 47,8% em julho, foi o principal fator a provocar a aceleração da inflação no conjunto dos países da OCDE. Sem o impacto da Turquia, a inflação manteve-se estável face ao mês anterior.

Na maioria das restantes nações, o processo de desinflação é notório: entre os 38 países membros da OCDE, 26 registaram quedas na taxa de julho. E 17 viram a taxa de inflação cair mais de 0,5 pontos percentuais.

A queda dos preços da energia face ao mês homólogo fez com que a taxa relativa a estes produtos fosse negativa. Isto é, os preços estão em queda comparativamente aos de julho de 2022. Em julho deste ano, a taxa de inflação homóloga da energia foi de -7,5%. No mês anterior, a queda tinha sido ainda mais rápida, com uma taxa de inflação de -9,6%.



Segundo a OCDE, houve deflação nos preços da energia em 30 países membros, apesar de o ritmo de queda ter abrandado em 22 países face a junho.

Já os preços dos bens alimentares continuam a subir, mas cada vez menos. Em julho, a taxa de inflação na alimentação foi de 9,2% entre os países da OCDE, recuando face aos 10,1% de junho. Os 9,2% de julho representam o registo mais baixo desde fevereiro de 2022, mês da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Já a inflação subjacente - indicador que exclui energia e bens alimentares por serem de preço mais volátil e que permite estimar a permanência de médio-prazo da dinâmica inflacionista - acelerou para os 6,7% na OCDE, quando em junho tinha sido de 6,6%.