Mais de 92% das famílias portuguesas acede à Internet através de banda larga fixa

A percentagem de famílias portuguesas com acesso à internet por banda larga fixa aumentou no primeiro semestre de 2023 para os 92,2%, uma subida de 2,9 pontos percentuais face ao período homólogo, de acordo com dados da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) divulgados esta segunda-feira, 4 de setembro.

No que toca a número de acessos por banda larga fixa, estes cresceram 3,3%, ou 146 mil, para os 4,5 milhões nos primeiros seis meses do ano.

“A fibra ótica (FTTH) foi a principal forma de acesso à Internet em banda larga fixa, atingindo 65% do total de acessos, mais 3,1 pontos percentuais do que no 1.º semestre de 2022. A FTTH foi também a responsável pelo crescimento do número de acessos. Nos últimos 12 meses, o número de acessos suportados em fibra ótica aumentou em 232 mil acessos (+8,5%)”, detalha o regulador.

Os restantes tipos de acesso registaram diminuições, como os suportados em redes de TV por cabo (-1%) com uma quota de 26% do total. Já “os acessos fixos suportados nas redes móveis diminuíram 5,3% e tinham um peso de 5,4%”. Por sua vez, "os acessos ADSL mantiveram a tendência decrescente, tendo diminuído 29,8%, por via da substituição por acessos de nova geração. O ADSL representava 3,3% do total de acessos”.

No que respeita à velocidade de acesso, “89,7% dos acessos de banda larga fixa disponibilizavam banda larga ultrarrápida”, sendo que “em julho de 2022, Portugal era o quarto país da União Europeia com maior proporção de acessos com velocidades de download iguais ou superiores a 100 Mbps [megabits por segundo].”

“O tráfego total de Internet em banda larga fixa aumentou 16,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, tendo vindo a atingir sucessivos máximos históricos. O tráfego médio mensal por acesso foi de 272 GB, mais 13% do que no semestre homólogo”, segundo a Anacom.

Quanto a quotas de mercado dos operadores nacionais que disponibilizam serviços de Internet em banda larga fixa, a Meo fechou o semestre com 41%; a Nos com 33,9%; a Vodafone com 21,8%; e a Nowo com 2,8%; tendo a operadora da Altice sido, nos primeiros seis meses do ano, "o prestador que captou mais clientes em termos líquidos".