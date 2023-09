Descodificador: depois das embalagens de alumínio vão aparecer mais taxas para pagar?

1 Para que serve a taxa?

Ao taxar as embalagens de alumínio em 30 cêntimos, o Governo ganha uma nova fonte de receitas fiscais, mas o objetivo principal da medida é ambiental. Através desta penalização tributária, o Governo procura desincentivar o consumo de embalagens descartáveis, motivar o consumidor para usar cada vez mais embalagens reutilizáveis e, também, para levar recipientes próprios sempre que vai ao restaurante comprar comida, a exemplo do que aconteceu quando os sacos de plástico deixaram de ser disponibilizados gratuitamente nas caixas dos supermercados ou quando começou a ser cobrada uma taxa de 30 cêntimos por unidade nas embalagens de plástico para comida, a 1 de julho. “Taxar é uma forma simples de dissuadir práticas de consumo e levar a uma mudança de hábitos. E funciona, como já ficou provado no caso dos sacos de plástico”, comenta Mariana Milagaia, da Quercus.