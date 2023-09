Educação, Saúde e Função Pública lideram greves

Nos primeiros seis meses do ano foram comunicados ao Ministério do Trabalho, Solidarie­dade e Segurança Social (MTSSS) e à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) um total de 1499 pré-avisos de greve. O número traduz um aumento de 92% face ao mesmo período do ano passado e coloca as paralisações convocadas em apenas seis meses 5% acima do total de greves contabilizadas no país ao longo de todo o ano passado. O sector privado e empresarial do Estado responde por 62% do total de pré-avisos comunicados e a Administração Pública (AP) por 38%, com a educação a sustentar 83% das paralisações convocadas na Função Pública. Inflação, perda de poder de compra e dificuldade de o Governo, ainda que maioritário, garantir uma resposta aos desafios estruturais do momento são, segundo os economistas, sociólogos e sindicalistas ouvidos pelo Expresso, o ‘combustível’ que alimenta a onda de contestação social que vem crescendo desde o ano passado. Mas há outros fatores que justificam este aumento das greves, que não dá sinais de abrandar.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.