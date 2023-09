Bolsas quebram 3% em agosto, registam maior queda do ano. Matérias-primas da energia em alta

O mercado de ações à escala mundial voltou ao vermelho depois de dois meses seguidos a registar ganhos. O índice mundial fornecido pela MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) caiu 3% em agosto. É a maior queda este ano até à data. Em fevereiro tombou 2,9% e em maio recuou 1,3%. Os ‘culpados’ deste rombo em agosto são o quadro de múltiplas crises na China, o agravamento das tensões geopolíticas em várias partes do mundo, o afundamento das praças na América Latina e a incerteza sobre o rumo até final do ano da política monetária dos dois principais bancos centrais do mundo, a Reserva Federal (Fed) e o Banco Central Europeu (BCE).

Em Lisboa, o índice PSI de referência conseguiu escapar ao afundamento global e registou um ganho ligeiro de 0,6%, com as cotações da Mota-Engil, Altri,The Navigator e Galp a subirem entre 6% e 17%. No vizinho peninsular, o índice Ibex 35 em Madrid caiu 1,4%.

Na frente das matérias-primas, o índice envolvendo as cotações das dezanove das mais importantes caiu ligeiramente em agosto, mas o segmento das commodities ligadas à energia subiu 2,25% e duas das mais importantes registaram subidas. A cotação do barril de petróleo de Brent - de referência na Europa - subiu 3,2% em euros e o preço em euros do megawatt/hora do gás natural transacionado nos Países Baixos (e que serve de referência para a Europa) disparou 26% em agosto, depois de ter caído 26% em julho. As tensões na componente energética do índice de preços no consumidor na zona euro fez-se sentir em agosto: a variação em cadeia (em relação a julho) foi de 3,2%, a mais alta no conjunto das componentes do índice.

No mercado cambial, o euro inverteu a tendência de julho e desvalorizou-se 1,4% face ao dólar. A moeda única europeia que se trocava por 1,0993 dólares no final de julho depreciou-se para 1,0843 dólares no final de agosto. Um euro passou a valer menos em dólares.

As criptomoedas registaram nova desvalorização em agosto. O valor de capitalização global caiu de 1,18 para 1,05 biliões de dólares entre o final de julho e o fecho de agosto. A queda na capitalização foi de 11%.