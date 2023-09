Criptomoedas vivem outono antecipado de quedas

Depois de um semestre estelar, o bitcoin, o principal criptoativo, prepara-se para fechar o mês de agosto com uma desvalorização a rondar os 7%; ao passo que ethereum fechou mês com fim a 30 de agosto a perder mais de 8%. Os tokens cotam atualmente perto dos 27,1 mil dólares (€24,9 mil) e 1700 dólares (€1568), respetivamente.

Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa, associa diretamente a desvalorização recente das criptomoedas às perspetivas de curto prazo na política monetária. As taxas de juro, a subir rapidamente há ano e meio, estão a tornar mais apetecível a rendibilidade de ativos financeiros tradicionais como obrigações. Ao Expresso, o analista diz que a principal razão para esta correção em baixa “prende-se com a subida das taxas de juro, sobretudo das de longo prazo, nomeadamente dos rendimentos do tesouro. A rentabilidade da dívida soberana norte-americana a 10 anos subiu desde meados de julho dos 3,74% até aos 4,36% alcançados ontem, o valor mais elevado desde outubro de 2007, superando os 4,23% registados em outubro do ano passado”, elenca.