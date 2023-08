Confiança dos consumidores e dos empresários piora em agosto

O índice de confiança dos consumidores agravou-se em agosto para os -21,6 pontos, depois de em julho ter registado -20,9 pontos, que tinha sido o melhor valor desde fevereiro de 2022, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira, 30 de agosto.

O índice de confiança dos consumidores começou a melhorar desde dezembro do ano passado até atingir o pico em julho, mas essa trajetória de recuperação foi interrompida em agosto.

As famílias estão mais pessimistas no que toca à evolução da economia do País e à situação financeira do agregado para os próximos 12 meses. Diminuiu a expectativa das famílias de adquirirem produtos dispendiosos no médio-prazo.

“A evolução do indicador no último mês resultou do contributo negativo das expectativas, da evolução futura da situação financeira do agregado familiar, da realização de compras importantes por parte das famílias e da situação económica do país. Em sentido contrário, as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar registaram um contributo positivo”, justifica o INE.

Os consumidores portugueses vêem nuvens negras no futuro em relação ao desempenho económico do País, com o saldo respetivo a diminuir em julho e agosto, "após ter atingido em junho o valor máximo desde fevereiro de 2022”, acrescenta o INE.

Já “o saldo das perspetivas relativas à evolução futura da situação financeira do agregado familiar diminuiu em agosto, interrompendo o perfil ascendente iniciado em novembro de 2022”, segundo a autoridade estatística nacional.