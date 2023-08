Economia dos países da OCDE cresceu 0,4% no segundo trimestre

As economias dos 38 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) cresceram 0,4% no segundo trimestre em relação ao anterior, anunciou a OCDE esta segunda-feira, 28 de agosto. Este registo representa um abrandamento face ao aumento em cadeia de 0,5% do primeiro trimestre no produto interno bruto (PIB) do conjunto destes estados.

Desde o primeiro trimestre de 2022 que o crescimento económico tem sido moderado no conjunto dos países da OCDE, uma tendência que não foi quebrada nos meses de abril, maio, e junho deste ano, salienta a organização.

O PIB entre os países da OCDE superou no segundo trimestre em 5,1% os níveis do último trimestre de 2019, o último sem os efeitos da pandemia da covid-19. Todos os países da OCDE à excepção da República Checa apresentaram um PIB superior ao último período pré-pandemia. Espanha superou pela primeira vez no segundo trimestre os níveis pré pandemia em 0,4%.

Entre os países da OCDE, destaque para a Irlanda, que registou um crescimento do PIB de 3,3%, ao passo que a Eslovénia e a Costa Rica aumentaram 1,4% e 1,3%, respetivamente. As economias da Polónia, Suécia, e Colômbia, por sua vez, contraíram-se 3,7%, 1,5%, e 1%, respetivamente, no segundo trimestre. Já Portugal estagnou, com uma variação nula do PIB entre o primeiro e o segundo trimestre.

Nos países do Grupo dos 7 (G7), o crescimento do PIB foi de 0,5% em cadeia no trimestre em questão, acelerando ligeiramente face aos 0,4% registados nos primeiros três meses do ano.

As discrepâncias no desempenho económico dos países do G7 - o grupo composto pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, e a União Europeia - motivaram este crescimento ligeiro.



A economia japonesa cresceu 1,5% no segundo trimestre, ao passo que a francesa cresceu 0,5%, ambas acelerando face aos crescimentos de 0,9% e 0,1%, respetivamente, do trimestre anterior.

“O crescimento também acelerou, apesar de ter sido de forma mais ligeira, nos EUA e no Reino Unido (para os 0,6% e 0,2% no segundo trimestre, respetivamente), comparado com 0,5% e 0,1% no primeiro trimestre)”, detalha a OCDE.

“Por outro lado, o PIB contraíu-se na Itália no segundo trimestre de 2023 (menos 0,3%), depois de um crescimento de 0,6% no primeiro trimestre. O crescimento também abrandou no Canadá (para 0,3% no segundo trimestre, comparado com 0,8% no primeiro trimestre). O crescimento estagnou na Alemanha no segundo trimestre, depois de se contrair nos dois trimestres anteriores”, acrescenta.