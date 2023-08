Porque não cresce mais a economia portuguesa?

“O desenvolvimento é uma mesa”, resume Andrés Rodríguez-Pose, o perito da London School of Economics que a Comissão Europeia escolheu para liderar o grupo de alto nível que está a refletir sobre o futuro da política de coesão e a maximização do impacto destes fundos em prol da convergência com a União Europeia (UE). “Para nos desenvolvermos, precisamos de quatro pernas, interconectadas, que mantêm a mesa estabilizada. Cada perna da mesa envolve todo o tipo de investimento em infraestruturas, competências, inovação e instituições. Durante muito tempo, Portugal, tal como Espanha, investiu os fundos europeus numa única perna da mesa e esqueceu as outras todas. Tem hoje uma das melhores redes de autoestradas, não só da UE, do mundo. Mas, enquanto investia massivamente em infraestruturas, tinha o maior nível de abandono escolar da Europa e pouco fazia para promover a inovação e a qualidade das instituições”.

“Foi na viragem do QCAIII para o QREN que Portugal alterou substancialmente as suas apostas nos fundos europeus”, diz Duarte Rodrigues, o vice-presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C). Foi no quadro comunitário 2007/2013, que antecedeu o Portugal 2020. “Passou a ser o país que mais aposta em capital humano e — entre os menos desenvolvidos — o que mais aposta em inovação. Mas isto leva tempo. A política pública aposta nas quatro pernas, mas tem de encontrar o momento em que elas se reforcem mutuamente.”