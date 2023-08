“É matemática! O país não cresce se Lisboa não crescer”

“O país não cresce se Lisboa não crescer, tal como não cresce se o Norte não crescer. Lisboa vale 36% do PIB e 28% da população do país. O Norte vale 30% do PIB e 35% da população. Se dois terços não crescem, é muito difícil que o total cresça. Isto é matemática!”, diz Duarte Rodrigues, vice-presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão que coordena a aplicação dos fundos europeus em Portugal. “É muito evidente que as duas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto não têm o dinamismo que deviam ter.”

Em causa está a chamada “armadilha do desenvolvimento”, um jargão da política regional que visa chamar a atenção para as várias regiões estagnadas ou em declínio económico na União Europeia (UE), sobretudo na Europa do Sul com Portugal, Espanha, Itália, Grécia ou na cintura industrial de França, em torno de Paris.