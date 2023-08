Tomá lá, dá cá: Putin descongela capital estrangeiro se investidores aplicarem o dinheiro em empresas russas no Ocidente

A Rússia fez uma proposta de troca de ativos aos investidores que têm lá o seu dinheiro estacionado. Compromete-se a desbloquear os ativos apreendidos por Moscovo, se os fundos forem aplicados em empresas russas estão ‘presas’ no Ocidente.

Segundo o Financial Times desta quinta-feira, 24 de agosto, o banco central russo propõe a investidores ocidentais com contas congeladas na Rússia que comprem, com esses fundos, ativos de empresas russas no Ocidente, atualmente sancionadas.

O objetivo é desbloquear cerca de 100 mil milhões de rublos (cerca de 970 milhões de euros ao câmbio atual) atualmente congelados no Ocidente, segundo dados avançados pelo ministro das Finanças russo, Anton Siluanov.



A maioria deste valor diz respeito a investidores do retalho, que, sob este acordo, conseguiriam reaver esses investimentos, atualmente “presos” em casas de compensação como a Euroclear.



Em troca, a Rússia daria acesso a fundos de empresas ocidentais congelados por Moscovo.

Segundo o banco central da Rússia, a troca - que ainda terá de ser formalizada e decretada pelo governo de Moscovo - será voluntária.



O Financial Times avança, entretanto, que não foi feita nenhuma proposta formal à União Europeia para esta troca, citando fontes comunitárias. Estas dizem que qualquer acordo deste género - e numa altura em que o Ocidente pondera usar fundos russos congelados para apoiar o esforço de guerra da Ucrânia - é muito improvável.

Na principal casa de compensação europeia, a Euroclear, estão congelados quase 200 mil milhões de euros em ativos russos. Destes, 180 mil milhões de euros dizem respeito a reservas do banco central russo, segundo dados do governo belga citados pelo jornal britânico.