França quer reforçar controlo a investimentos estrangeiros em empresas francesas

O ministro da Economia de França, Bruno Le Maire, anunciou esta quinta-feira a intenção de alargar o controlo estatal a investimentos estrangeiros em empresas francesas, apontando setores de "extração e de transformação de matérias-primas críticas".

"Vamos alargar os setores elegíveis para os controlos, nomeadamente as atividades de extração e de transformação de matérias-primas críticas, dado que estes setores se tornaram decisivos para a soberania do país", indicou Bruno Le Maire num discurso proferido em Alex, no centro-leste do país.

O controlo, automático quando um investidor não europeu compra 10% ou mais do capital de uma firma, será alargado à aquisição de participações em "subsidiárias francesas de empresas estrangeiras", acrescentou o ministro.