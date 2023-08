CTT recompram 84,8 mil ações e passam a deter 1,49% do seu capital

Os CTT anunciaram, esta quinta-feira, a aquisição de mais 84.801 ações, ficando com 1,49% do seu capital social, no âmbito do programa de recompra de títulos, segundo um comunicado publicado pela Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, os CTT informam que "no período compreendido entre 18 e 24 de agosto de 2023 (inclusive), o BPI "procedeu a aquisições de 84.801 ações representativas do capital social dos CTT, ao abrigo do programa de recompra de ações próprias da sociedade", e "enquanto intermediário financeiro encarregue da execução do mesmo, no mercado regulamentado da Euronext Lisbon".

Segundo a mesma nota, à data desta quinta-feira, "a sociedade detinha, como resultado das operações de aquisição aqui indicadas, um total acumulado de 2.139.950 ações próprias, representativas de 1,49% do seu capital social".

Em junho, os CTT anunciaram o lançamento de um programa de recompra de ações, no montante global de 20 milhões de euros, com o objetivo adquirir 7,65 milhões de títulos, seguindo-se uma redução do capital social da empresa, segundo um comunicado.

Na nota, publicada nessa altura, na CMVM, os CTT indicaram que a operação foi decidida em reunião do Conselho de Administração e consiste na "implementação de um programa de recompra de ações no montante global de 20 milhões de euros, equivalente a 4,1% da capitalização bolsista" dos correios.

Segundo a empresa, a operação, "a implementar ao longo dos próximos 12 meses", tem como objetivos "a recompra de um máximo de até 7,65 milhões de ações, representativas de um valor nominal máximo de 3.825.000 euros, que corresponde a 5,3% do capital social", e a "redução de até ao mesmo montante do capital social, mediante extinção das ações próprias adquiridas".

Os títulos dos CTT fecharam hoje a descer 0,30% para 3,30 euros na bolsa de Lisboa.