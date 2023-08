Banco central da Turquia sobe taxa de juro para 25%

O banco central da Turquia decidiu, esta quinta-feira, subir a sua principal taxa de juro de 17,5% para 25%, com o objetivo de travar a subida da inflação.

Este foi o terceiro aumento consecutivo da taxa de juro desde a chegada da atual governadora, Hafize Gaye Erkan, ao banco central em junho.

"O comité decidiu continuar o processo de aperto monetário para conseguir estabelecer um rumo de desinflação [abrandamento da inflação] o mais rapidamente possível (...) e controlar a deterioração da dinâmica de preços", indicou o banco central em comunicado.

A taxa de inflação homóloga subiu em julho para 47,8% na Turquia, face aos 38,2% de junho, segundo dados do instituto de estatísticas do país (Turkstat). Esta subida pôs fim a oito meses consecutivos de descidas.

Na nota divulgada hoje, o banco central atribuiu a subida da inflação à "forte procura nacional, à pressão nos custos causada pelos salários, câmbios e regulações de impostos", além do aumento do preço do petróleo.

A lira turca reagiu à decisão do banco central com uma ligeira subida de 2%, passando de 27,2 unidades para 26,6 unidades por um dólar.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pressionou durante muito tempo o banco central para não subir as taxas de juro, apesar da inflação galopante, mas a nomeação de Gaye Erkan para liderar a instituição após as eleições de maio passado mudou a situação.