2005: O ano em que a Operação Furacão começou a varrer empresas e bancos

“Planeamento fiscal internacional” — era assim que era vendido o esquema para atrair particulares e empresas a fugir ao fisco e enganar o Estado, que esteve na origem de uma das maiores e mais mediáticas investigações judiciais de sempre em Portugal. O esquema passava por simular vendas que não existiam ou que eram feitas a um custo inferior ao que depois era faturado. Eram emitidas faturas falsas de que resultava o desvio de dinheiro para paraísos fiscais, onde mais tarde seria recuperado.

Em outubro de 2005 o Expresso noticiava que seis advogados tinham sido constituídos arguidos e alvo de buscas no processo Operação Furacão. Houve também quem falasse em Furacão da Banca devido às buscas feitas a quatro bancos. O último balanço do Ministério Público (MP) sobre a Operação Furacão, em agosto de 2018, aponta para uma recuperação de €180 milhões, montante que não inclui as quantias pagas diretamente pelos arguidos na Autoridade Tributária.