EUA querem que China seja mais transparente na informação sobre o desempenho económico

Uma semana depois da China ter anunciado que iria descontinuar a série de indicadores relacionada com o desemprego jovem no país, os EUA dizem agora que Pequim deve ser mais transparente em relação ao desempenho da sua própria economia.



Segundo o Financial Times desta quarta-feira, 23 de agosto, Jake Sullivan, conselheiro para a segurança nacional dos EUA, classificou o fim da divulgação deste indicador como parte de “uma redução do nível de transparência e abertura no que toca ao registo de temas básicos”.



Aos jornalistas, na quarta-feira, argumentou que “estas não são decisões responsáveis (…) para a confiança global, previsibilidade. Para que o resto do mundo possa fazer decisões económicas sólidas, é importante que a China mantenha um nível de transparência na publicação dos dados”.

O “ataque” de Pequim a empresas especializadas em auditoria foi também comentado por Sullivan, criticando a pressão pública chinesa a empresas que produzem “informação básica para o mundo em relação aos ganhos e às perdas na economia chinesa”, disse, citado pelo jornal britânico.